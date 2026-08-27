Бренд Меган Маркл зробив заяву у зв'язку з переїздом герцогині та її сім'ї до Британії

Меган Маркл / © Getty Images

Реклама

Як тільки герцог та герцогиня Сассекські приземлилися, бренд герцогині Сассекської As Ever зробив оголошення, приурочене до їхнього прибуття.

Компанія опублікувала в Instagram появу нового пряного яблучного джему до осіннього сезону, що наближається. В підписі до публікації, на якій були зображені три шматочки пасти та кілька яблук, йшлося:

Реклама

«Уявляємо пряну яблучну пасту. Наша новітня сезонна паста доступна як окремо, так і у складі тріо „Пряна яблучна паста“.

Реклама

А за кілька днів до запуску асортименту інтригували публіку зображенням верхньої частини баночки з простим написом: «Осінній фаворит. Незабаром у продажу».

Герцог і герцогиня Сассекські приземлилися в аеропорту Бірмінгема в середу вдень на приватному літаку напередодні початку нового навчального семестру наступного тижня їхніх дітей принца Арчі та принцеси Лілібет у новій школі.

Меган Маркл та принц Гаррі / © Getty Images

Новини партнерів