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Бренд Меган Маркл зробив заяву у зв'язку з переїздом герцогині та її сім'ї до Британії
Меган Маркл повернулася до Великої Британії разом із принцом Гаррі та дітьми, і того ж дня її бренд As Ever зробив нове оголошення.
Як тільки герцог та герцогиня Сассекські приземлилися, бренд герцогині Сассекської As Ever зробив оголошення, приурочене до їхнього прибуття.
Компанія опублікувала в Instagram появу нового пряного яблучного джему до осіннього сезону, що наближається. В підписі до публікації, на якій були зображені три шматочки пасти та кілька яблук, йшлося:
«Уявляємо пряну яблучну пасту. Наша новітня сезонна паста доступна як окремо, так і у складі тріо „Пряна яблучна паста“.
А за кілька днів до запуску асортименту інтригували публіку зображенням верхньої частини баночки з простим написом: «Осінній фаворит. Незабаром у продажу».
Герцог і герцогиня Сассекські приземлилися в аеропорту Бірмінгема в середу вдень на приватному літаку напередодні початку нового навчального семестру наступного тижня їхніх дітей принца Арчі та принцеси Лілібет у новій школі.