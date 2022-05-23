Бріджіт Брінк - нова пані посол США в Україні: що відомо про дипломатку

Протягом трьох років посада посла США в Україні була вакантною, але тепер її обійме Бріджіт Брінк.

Комітет Сенату США з міжнародних відносин, одноголосно затвердив Бріджіт Брінк на посаду посла в Україні. Дипломатка може прибути до американського диппредставництва у Києві вже у червні.

Раніше Брінк очолювала американську дипломатичну місію у Словаччині. У Державному департаменті США вона працює від 1996 року і за ці роки більшу частину своєї кар'єри вона зосередила на просуванні своєї політики в Європі та Євразії.

Бріджіт Енн Брінк народилася в сім'ї Джона та Гвен Брінк у штаті Мічиган, їй, ймовірно, трохи за п'ятдесят. Точніше сказати неможливо, бо Держдеп США поки що не оголосив рік її народження. Брінк навчалася в середній школі в Мічигані, закінчила її 1987 року і продовжила навчання в маловідомому приватному коледжі Кеньйон в Огайо. Вона здобула ступінь магістра міжнародних відносин у Лондонській школі економіки.

Бріджіт Брінк / Фото: Getty Images

Від 1997 до 1999 року вона працювала співробітницею з політичних питань у посольстві США в Сербії, потім до 2002 року працювала на Кіпрі. Від 2005 до 2008 року Брінк займала посаду начальниці політико-економічної служби в Грузії. Деякий час була в Раді національної безпеки США кураторкою по району Егейського моря і Південного Кавказу, де координувала зовнішню політику США у відносинах з Туреччиною, Грецією, Кіпром, Грузією, Азербайджаном і Вірменією.

Бріджіт Брінк / Фото: Getty Images

Між її перебуванням за кордоном вона працювала у Державному департаменті у Вашингтоні, у Європейському департаменті та в Раді національної безпеки у Білому домі. Весною 2019 року тодішній президент Дональд Трамп призначив її пані послом у Словаччині.

Про особисте життя дипломатки майже нічого невідомо, окрім того, що воно одружена і має двох синів. Судячи зі сторінки Брінк в Instagram, вона з сім'єю любить активний відпочинок – часто ходить у гори, катається на велосипедах, подорожує.

Стиль нової пані посла США в Україні є дуже лаконічним і стриманим, оскільки пані Брінк носить в основному суворі чорні костюми-двійки, сукні-олівці, а шию прикрашає перловою ниткою, яка має дуже елегантний вигляд.

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