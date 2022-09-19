Британці проводжають королеву її улюбленим коктейлем: Дюбонне розпродано у всіх супермаркетах

Сьогодні, 19 вересня Британія та весь світ прощаються з королевою Єлизаветою II.

Похорон королеви Єлизавети II показаd, як сильно британці любили свою королеву. Багато хто простояв більше 12 годин у черзі, щоб попрощатися зі своєю королевою, наприклад, Девід Бекхем простояв 13 годин.

Особливо віддані шанувальники в Гайд-парку кинули виклик правилам, що забороняють кемпінг, і встановлювали намети, шезлонги і навіть імпровізований міні-бар.

Британці проводжають свою королеву в скорботній пошані. Очевидно, на знак любові та поваги мільйони британців планують сьогодні випити на честь Єлизавети II її улюблений коктейль Дюбонне. Видання Мirror.co.uk повідомляє, що з полиць британських супермаркетів зник один із інгредієнтів цього коктейлю – французький солодкий напій на основі кріпленого вина з додаванням різних трав та кори хінного дерева Дюбонне.

Такі ж проблеми були у червні, коли британці святкували платиновий ювілей правління Єлизавети ІІ.

Фото: Getty Images

Рецепт коктейлю Дюбонне

60 мл Дюбонне

30 мл Джина

лимонний твіст (вузька довга смужка зі шкірки лимона)

2 великі кубики льоду

Потрібно змішати джин і Дюбонне, додати два кубики льоду та лимонну шкірку.

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