Британці збираються біля замку Балморал та Букінгемського палацу і моляться за здоров'я королеви

У той час, як після повідомлення лікарів про погіршення здоров'я Єлизавети ІІ королівська родина поспішає зібратися в замку Балморал, де королева зараз перебуває, натовпи її підданих почали збиратися біля замку Балморал в Абердінширі та біля воріт Букінгемського палацу.

Багато хто молиться за здоров'я королеви. Деякі люди плачуть. Журналісти, фотографи і знімальні групи з усього світу зараз також ведуть репортажі з місць неподалік Букінгемського палацу.

Усі охоплені занепокоєнням через здоров'я Єлизавети ІІ.

Тривожну обстановку доповнюють новини про скасування церемонії зміни варти, яка зазвичай відбувається вранці біля Букінгемського палацу. Також, як стало відомо, Ліз Трасс щойно передали загадкову записку — можливо, вона пов'язана з Єлизаветою II.

Фото: Getty Images

Про те, як саме світ дізнається про смерть королеви Єлизавети II, відомо давно: особистий секретар Єлизавети II зателефонує новому прем'єр-міністрові Ліз Трасс і скаже фразу: "Лондонський міст впав".

Читайте також: