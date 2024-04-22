Британська візажистка прийшла на вечірку у сукні з відвертим декольте і прозорою спідницею

Шарлотта Тілбері в образі total black з'явилася на дні народженні відомої подруги.
Британська візажистка Шарлотта Тілбері була запрошеною на вечірку з нагоди дня народження Вікторії Бекхем.
Для вечірки Шарлотта обрала чорну вечірню сукню, яка складалася з боді з відвертим декольте, розшитого паєтками, та довгої прозорої спідниці з мережива.
Аутфіт вона доповнила чорною оксамитовою накидкою, чорними капроновими колготами, чорними замшевими босоніжками на підборах і чорним клатчем.
Руде волосся Тілбері уклала у скромну зачіску і зробила макіяж із акцентом на очах.
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