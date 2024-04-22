Британська візажистка прийшла на вечірку у сукні з відвертим декольте і прозорою спідницею

Шарлотта Тілбері в образі total black з'явилася на дні народженні відомої подруги.

Британська візажистка Шарлотта Тілбері була запрошеною на вечірку з нагоди дня народження Вікторії Бекхем.

Для вечірки Шарлотта обрала чорну вечірню сукню, яка складалася з боді з відвертим декольте, розшитого паєтками, та довгої прозорої спідниці з мережива.

Шарлотта Тілбері / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила чорною оксамитовою накидкою, чорними капроновими колготами, чорними замшевими босоніжками на підборах і чорним клатчем.

Руде волосся Тілбері уклала у скромну зачіску і зробила макіяж із акцентом на очах.

Читайте також: