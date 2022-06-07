Британський фотограф представив нові портретні фото королеви Єлизавети II

Британський фотограф Г'юго Рітсон-Томас представив кілька неопублікованих раніше портретів королеви Єлизавети II на честь платинового ювілею правління, який святкували на вихідних.

Фото було зроблено фотографом у Зеленій вітальні Віндзорського замку. У підписі до фото йдеться:

"Платина приблизно вдвічі стабільніша і міцніша золота. Її спадщина триватиме так само довго, як і друк". Йдеться про спадщину королеви Єлизавети II. Королева зазнімкована в красивій сукні, з кольє на шиї та сережках із перлів у вухах.

Також представлений другий портрет, на якому монархиня у червоній сукні, із перлинним кольє на шиї, перлинних сережках та з брошкою на грудях.

Нагадаємо, в неділю, 5 червня, Її Величність в оточенні своїх головних трьох спадкоємців – принца Чарльза, принца Вільяма та принца Джорджа, а також інших членів сім'ї вийшла на балкон Букінгемського палацу, щоб ще раз привітати підданих та подякувати їм за любов та підтримку.

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