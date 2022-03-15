Британський прем'єр Борис Джонсон не знімає український прапор із грудей

Борис Джонсон приєднався вчора на службі у Вестмінсієрському абатстві до членів британської королівської родини.

Служба відбулася на честь Дня Співдружності, проте її пропустила монархиня. До речі, вперше від 2013 року, але це не пов'язано зі станом здоров'я королеви Єлизавети ІІ.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон, який останніми тижнями активно надає підтримку та допомогу Україні під час війни, тепер носить на піджаку не лише значок британського прапора, а й українського.

Борис Джонсон / Getty Images

З українським прапором на грудях з'являлися й інші світові політики, наприклад спікер палати представників США – Ненсі Пелосі. Синьо-жовтий значок вона прикріпила до жакету поруч із американським прапором.

А ось королева Єлизавета ІІ демонструвала свою підтримку Україні навіть під час публічних аудієнцій. Монархиня не може висловлювати свої політичні погляди публічно, але показує на чиєму боці королівська сім'я конкретними діями, як, наприклад, пожертвування грошей чи деталями в інтер'єрі, як букет синьо-жовтих кольорів.

Королева Єлизавета II та Джастін Трюдо / Associated Press

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