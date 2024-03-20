Британський спортсмен став на захист принцеси Уельської: що він сказав

Британський гравець у крикет Кевін Пітерсен виступив на захист принцеси Уельської на тлі теорій змови, які вже майже доходять до абсурду.

Спортсмен стверджує, що бачив принцесу Уельську майже кожен день і особливо останні кілька днів і вважає, що людям слід дати їй спокій.

За даними Daily Mail, один із дітей Пітерсена відвідує школу Ламбрук, до якої 2022 року вступили і троє дітей принца та принцеси Уельських – принци Джордж і Луї та принцеса Шарлотта.

Кевін Пітерсен / Фото: Associated Press

"Теорії змови навколо Кейт абсолютно абсурдні! Я бачив W&K більшу частину днів, зокрема й останні пару днів! Не віриться, що люди настільки безглузді і жорстокі, написавши на цій платформі дурницю, яка є відвертою брехнею! W&K — чудові батьки, нормальні та скромні. Нехай К, відновлюючись після операції, скоріше одужує. Дайте їй та її прекрасній родині спокій!!!!", — написав чоловік на своїй сторінці в X.

The conspiracy theories around Kate are absolutely absurd!

We see W&K most days and in the last couple days too!

Це beggars belief, що люди будуть бути незграбні і cruel в написанні BULLSHIT на цій платформі, що є вниз і вниз!

W&K are the most wonderful parents… — Kevin Pietersen (@KP24) March 19, 2024

Нагадаємо, вчора видання The Sun та TMZ опублікували відео, на якому видно, як Кейт та Вільям виходили з фермерської крамниці у Віндзорі. А після людина, яка зняла пару на відео, розповіла про цю зустріч з Уельськими детальніше.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Але в соцмережах продовжують обговорювати теорію змови про те, куди зникла принцеса Уельська. Доходить до того, що кажуть, начебто замість неї на вулиці з'являється двійник.

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