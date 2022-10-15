Британський Vogue показав особливу обкладинку, присвячену королеві Єлизаветі II

Таким чином, модний глянець вшанував пам'ять королеви, випустивши спеціальну обкладинку королівського фіолетового кольору. Обкладинка абсолютно порожня, крім слів "Її Величність Королева" та дат її життя та смерті 1926–2022.

Британський Vogue за свою 106-річну історію був свідком смерті трьох монархів — королів Георга V, Георга VI, а тепер і королеви Єлизавети II.

"Листопадовий номер BritishVogue за 2022 рік присвячений життю та спадщині Її Величності Королеви, що правила найдовше у Великій Британії. У данину поваги новий випуск оформлений у яскраво-фіолетовому кольорі у вигляді спеціальної пам'ятної обкладинки. Для Її Величності королеви Єлизавети II. Більше того, це вдячність".

За свою 106-річну історію британський Vogue зареєстрував відхід з життя трьох монархів, смерть Георга V 1936 року, Георга VI 1952 року, а тепер і Єлизавети II, кожен з яких був на королівській пурпуровій обкладинці", - йдеться в підписі під знімком.

Як пише People, журнал пояснив свій вибір використання пурпурового кольору на цій спеціальній обкладинці:

"Цей відтінок, як відомо, асоціювався з королівською владою з давніх часів, а натуральний пурпуровий барвник історично був одним з найдорожчих. У 16 столітті Єлизавета I забороняла всім, окрім неї і людям із наближеного кола, носити фіолетовий. Королева Єлизавета II в день своєї коронації пройшла Вестмінстерським абатством у коронаційній сукні та мантії фіолетового кольору, що складалася з більш ніж 22 метрів фіолетового оксамиту. Також, як і Імперська державна корона, яку востаннє бачили на кришці труни монархині, була виконана у фіолетовому кольорі".

Коронація королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд має місце, де похована королева Єлизавета II.

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