Бріжит Макрон – 70: ефектні образи першої леді Франції

Французи захоплюються своєю першою леді і називають її іконою стилю. Розглядаємо її гардероб і згадуємо ефектні виходи.
Сьогодні, 13 квітня, Бріжит Макрон святкує ювілей – їй виповнилося 70 років.
Бріжит називають однією із найстильніших перших леді і це справді так. Кожен її вихід вартий уваги, адже всі вони завжди ефектні.
Перша леді Франції – смілива жінка. Незважаючи на свій вік, вона обожнює носити короткі сукні, завдяки яким демонструє красиві стрункі ноги. За це Бріжит неодноразово критикували, зазначаючи, що недоречно так одягатися першій леді. Але вона не звертає на це уваги, адже знає, що ноги – це її гордість.
Найчастіше дружину президента можна побачити у сукнях вище коліна. Зазвичай це вбрання прямого силуету, які добре підкреслюють її тендітну фігуру і, звичайно, ноги.
Носить вона і сукні довжини міді.
У гардеробі Бріжит є чимало костюмів, які складаються із елегантних жакетів і прямих штанів.
Любить вона і жакети з великими золотими або срібними ґудзиками та блейзери у гусарському стилі, які комбінує із сукнями чи штанями.
Є у її колекції і жакети на блискавці.
Перша леді з'являється на публіці і в джинсах-скіні, які підкреслюють стрункість її ніг. Їх вона доповнює кросівками.
І, як справжня француженка, Бріжит полюбляє пальта класичного та лаконічного крою різних кольорів.
Для світських раутів, офіційних прийомів чи державних банкетів перша леді обирає розкішні довгі сукні, які чудово облягають її струнку фігуру.
Свої аутфіти дружина Еммануеля Макрона доповнює туфлями-човниками на шпильках.
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