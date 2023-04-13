Бріжит Макрон – 70: ефектні образи першої леді Франції

Французи захоплюються своєю першою леді і називають її іконою стилю. Розглядаємо її гардероб і згадуємо ефектні виходи.

Сьогодні, 13 квітня, Бріжит Макрон святкує ювілей – їй виповнилося 70 років.

Бріжит називають однією із найстильніших перших леді і це справді так. Кожен її вихід вартий уваги, адже всі вони завжди ефектні.

Перша леді Франції – смілива жінка. Незважаючи на свій вік, вона обожнює носити короткі сукні, завдяки яким демонструє красиві стрункі ноги. За це Бріжит неодноразово критикували, зазначаючи, що недоречно так одягатися першій леді. Але вона не звертає на це уваги, адже знає, що ноги – це її гордість.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Найчастіше дружину президента можна побачити у сукнях вище коліна. Зазвичай це вбрання прямого силуету, які добре підкреслюють її тендітну фігуру і, звичайно, ноги.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон і королева Соня / Фото: Getty Images

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Носить вона і сукні довжини міді.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

У гардеробі Бріжит є чимало костюмів, які складаються із елегантних жакетів і прямих штанів.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Любить вона і жакети з великими золотими або срібними ґудзиками та блейзери у гусарському стилі, які комбінує із сукнями чи штанями.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Є у її колекції і жакети на блискавці.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Перша леді з'являється на публіці і в джинсах-скіні, які підкреслюють стрункість її ніг. Їх вона доповнює кросівками.

Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

І, як справжня француженка, Бріжит полюбляє пальта класичного та лаконічного крою різних кольорів.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Для світських раутів, офіційних прийомів чи державних банкетів перша леді обирає розкішні довгі сукні, які чудово облягають її струнку фігуру.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Свої аутфіти дружина Еммануеля Макрона доповнює туфлями-човниками на шпильках.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

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