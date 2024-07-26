Бріжит Макрон у смугастому жакеті відвідала відкриття музею

Перша леді Франції у діловому аутфіті побувала на урочистому заході.
Бріжит Макрон відвідала урочисте відкриття музею та магазину Maison Elysee, присвячені діяльності президента Франції, які розташовані навпроти Єлисейського палацу.
Перша леді продемонструвала діловий образ у смугастому жакеті біло-червоно-лавандовому жакеті, під яким був білий топ.
Макрон зробила акуратне укладання з прикореневим об'ємом і традиційним макіяж смокі-айс. Шию вона прикрасила делікатним золотим ланцюжком, а вуха елегантними сережками.
Нагадаємо, Бріжит Макрон на вечерю Міжнародного олімпійського комітету у Луврі одягла білосніжний костюм від Louis Vuitton, який складався із сукні-футляра і вкороченого двобортного жакета зі срібними ґудзиками.
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