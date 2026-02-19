ТСН у соціальних мережах

Бріжит Макрон у костюмі кольору вершкового масла і з сумкою Louis Vuitton прибула до Нью-Делі

Перша леді Франції обрала для перельоту стильний лук.

Еммануель і Бріжит Макрони

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон у межах свого туру Індією прибули до Нью-Делі.

Для перельоту перша леді обрала стильний образ. На ній був костюм кольору вершкового масла, який складався з однобортного жакета і прямих штанів з виточками, та біла сорочка з зав’язкою-бантом.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Вбрання вона скомбінувала з чорними шкіряними ботильйонами на шпильках і коричневою вставкою з фірмовою монограмою Louis Vuitton, а також із коричнево-бежевою сумкою з принтом цього бренду. У Бріжит була акуратна зачіска та макіяж смокі-айс.

Нагадаємо, Бріжит Макрон на пам’ятний захід у Мумбаї прийшла в сукні кольору індиго.

