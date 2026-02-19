- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 284
- Час на прочитання
- 1 хв
Бріжит Макрон у костюмі кольору вершкового масла і з сумкою Louis Vuitton прибула до Нью-Делі
Перша леді Франції обрала для перельоту стильний лук.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон у межах свого туру Індією прибули до Нью-Делі.
Для перельоту перша леді обрала стильний образ. На ній був костюм кольору вершкового масла, який складався з однобортного жакета і прямих штанів з виточками, та біла сорочка з зав’язкою-бантом.
Вбрання вона скомбінувала з чорними шкіряними ботильйонами на шпильках і коричневою вставкою з фірмовою монограмою Louis Vuitton, а також із коричнево-бежевою сумкою з принтом цього бренду. У Бріжит була акуратна зачіска та макіяж смокі-айс.
Нагадаємо, Бріжит Макрон на пам’ятний захід у Мумбаї прийшла в сукні кольору індиго.