Бріжит Макрон у плісованій спідниці з мереживом і на лубутенах зустрічала іспанського короля

Еммануель і Бріжит Макрон / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон приймали у себе в гостях, у Єлисейському палаці, короля Іспанії Філіпа VI. Подружжя організувало для поважного гостя робочий обід.

Еммануель і Бріжит Макрони, король Філіп VI / © Associated Press

Перша леді зявилася там у стильному образі. На ній був чорний жакет із коміром-стійкою і цікавими золотими застібками. Верх вона скомбінувала з елегантною плісованою спідницею міді, прикрашеною знизу чорним мереживом, та з чорними шкіряними чоботами Christian Louboutin на високих підборах та з фірмовою червоною підошвою бренду.

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит зробила елегантну зачіску з прикореневим об’ємом і пучком та макіяж смокі-айс. У вухах у неї були золоті сережки-кільця.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

До слова, президент Франції з королем відвідають виставку «Великий Дофін (1661-1711), син короля, батько короля і ніколи не король», що демонструється у Версальському палаці і присвячена синові Людовика XIV та батькові Філіпа V Іспанського, предка короля Філіпа.

