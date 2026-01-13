ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
1 хв

Бріжит Макрон у плісованій спідниці з мереживом і на лубутенах зустрічала іспанського короля

Перша леді Франції продемонструвала черговий гарний аутфіт.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Еммануель і Бріжит Макрон

Еммануель і Бріжит Макрон / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон приймали у себе в гостях, у Єлисейському палаці, короля Іспанії Філіпа VI. Подружжя організувало для поважного гостя робочий обід.

Еммануель і Бріжит Макрони, король Філіп VI / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони, король Філіп VI / © Associated Press

Перша леді зявилася там у стильному образі. На ній був чорний жакет із коміром-стійкою і цікавими золотими застібками. Верх вона скомбінувала з елегантною плісованою спідницею міді, прикрашеною знизу чорним мереживом, та з чорними шкіряними чоботами Christian Louboutin на високих підборах та з фірмовою червоною підошвою бренду.

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит зробила елегантну зачіску з прикореневим об’ємом і пучком та макіяж смокі-айс. У вухах у неї були золоті сережки-кільця.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

До слова, президент Франції з королем відвідають виставку «Великий Дофін (1661-1711), син короля, батько короля і ніколи не король», що демонструється у Версальському палаці і присвячена синові Людовика XIV та батькові Філіпа V Іспанського, предка короля Філіпа.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у сукні з «єпископськими» рукавами з’явилася на офіційній вечері.

Дата публікації
Кількість переглядів
44
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie