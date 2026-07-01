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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
260
Час на прочитання
1 хв

Бріжит Макрон у пудровій мініспідниці похизувалася стрункими колінами

Перша леді Франції продемонструвала елегантний образ на зустрічі в Єлисейському палаці.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Еммануель і Бріжит Макрони

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон зустріли у Єлисейському палаці в Парижі Великого герцога Люксембургу Гійома та Велику герцогиню Стефанію.

Для офіційної церемонії перша леді Франції обрала елегантний образ. На Бріжит був пудровий костюм, що складався з укороченого жакета та короткої спідниці, яка підкреслила її стрункі коліна. Жакет мав лаконічний крій із відкладним коміром, накладними кишенями і застібався на великі перлинні ґудзики.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Аутфіт пані Макрон доповнила класичними туфлями-човниками тілесного відтінку на високих шпильках. Вона одягла перуку з прикореневим обʼємом, зробила макіяж смокі-айс, прикрасила руки широким срібним браслетом і годинником з пудрово-рожевим ремінцем.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Нагадаємо, у схожому аутфіті Бріжит Макрон постала на зустрічі прем’єр-міністра Канади Марка Карні з дружиною Діаною Фокс у Єлисейському палаці.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
260
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