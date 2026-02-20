ТСН у соціальних мережах

Бріжит Макрон у сірому костюмі відвідала знамениту гробницю в Індії

Перша леді Франції у стильному аутфіті відвідала мавзолей зі списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Бріжит Макрон

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит Макрон у межах офіційного візиту до Індії відвідала знамениту гробницю могольського імператора Гумаюна у Нью-Делі.

Там перша леді з’явилася у білій сорочці і стильному сірому костюмі, який складався із двобортного жакета з чорними і золотими ґудзиками та штанів із завищеною талією.

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит Макрон / © Getty Images

Свій аутфіт Бріжит доповнила перукою, улюбленим макіяжем смокі асй, лаконічними золотими сережками-кільцями і золотим ланцюжком.

Нагадаємо, Бріжит Макрон із літака у Нью-Делі вийшла у костюмі кольору вершкового масла і з сумкою Louis Vuitton.

