Бріжит Макрон у темно-смарагдовому вбранні і з сумкою Dior прийшла на фешнпоказ у Парижі

Бріжит Макрон / © Getty Images

Фотографи зазнімкували Бріжит Макрон на модному показі бренду Stéphane Rolland, який у межах Тижня високої моди у Парижі презентував кутюрну колекції весна-літо 2026.

Перша леді, як завжди, мала ефектний вигляд. На ній було темно-смарагдове оксамитове вбрання. Аутфіт пані Макрон доповнила об’ємною перукою, макіяжем із чорним олівцем на повіках, золотим ланцюжком, чорними браслетом і годинником, а також каблучками з діамантами і сапфірами.

Бріжит Макрон / © Getty Images

У руках Бріжит тримала один із своїх улюблених аксесуарів — чорну стьобану сумочку Lady Dior із золотою фурнітурою. До речі, легендарну сумку випустили у 1994 році під назвою Chouchou. Але вже наступного року вона отримала інше ім’я, під яким й увійшла до історії моди. Її назвали на честь принцеси Діани, яка любила цей дизайн.

Нагадаємо, Бріжит Макрон для фешншоу Модного дому Louis Vuitton обрала білосніжне вбрання з шарфом.