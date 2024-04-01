Брошка-бджола або павуки: битва прикрас королев Камілли та Максими

Королева Камілла та королева Нідерландів Максима сходяться на думці, що цієї весни однієї брошки недостатньо. Обидві жінки з'явилися на різних публічних заходах у подвійних прикрасах із мотивами комах.

Королева Максима з'явилася на заході MIND Us Foundation, почесним президентом якого вона є з двома брошами у вигляді величезних павуків. Це прикраси від аргентинського бренду Celedonio.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Камілла відвідала минулого тижня місто Шрусбер, де з'явилася з двома брошками у вигляді бджоли та мухи. Велика брошка прикрашена кабошоном тигрового ока та рубіновими очима-кабошонами. Жало прикрашене лініями чорної емалі. Походження цієї брошки нині невідоме, але раніше Камілла одягала цю брошку щонайменше двічі.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Передбачається, що це брошка з колекції королеви Єлизавети ІІ. А маленька брошка-муха – це небачена раніше публікою прикраса з особистої колекції Камілли.

Зазначимо, що королева Нідерландів любить носити величезні прикраси і брошки – не виняток.

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