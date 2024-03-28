Брошка-бджола: королева Камілла "вигуляла" цікаву прикрасу королеви Єлизавети II

Вчора королева Камілла відвідала місто Шрусбері у графстві Шропшир, де з'явилася в елегантному аутфіті та з дуже цікавими брошками, приколотими до її пальта.

Її Величність була одягнена в пальто верблюжого кольору від Anna Valentine, яке раніше вже неодноразово носила, а до нього було пришпилено дві брошки у вигляді комах – бджоли та мухи. Вибір Камілла зробила незвичайний.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Велика брошка прикрашена кабошоном тигрового ока та рубіновими очима-кабошонами. Жало прикрашене лініями чорної емалі. Точне походження цієї брошки наразі невідоме, але раніше Камілла одягала цю брошку щонайменше двічі, пише Britishroyal Jewels.

А ось маленька брошка-муха – це небачена раніше публікою прикраса.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королівська експертка Ребека Інгліш підтверджує, що королева Камілла носила цього разу одну власну брошку і, очевидно, йдеться якраз про брошку муху, і одну з колекції королеви Єлизавети II – це бджола.

Як ми писали раніше, у королеви Камілли тепер є доступ до ювелірної скриньки покійної королеви Єлизавети II і вона часто з'являється в її брошках на публічних заходах.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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