Брошка "Червоний мак": чому члени британської королівської родини носять її в листопаді

Чому члени британської королівської сім'ї в листопаді носять брошки у вигляді червоного маку?

Нещодавно Меган Маркл, герцогиня Сассекська виступала на саміті DealBook Online, де з'явилася у чорному аутфіті та з брошкою у вигляді червоного маку на грудях. Вона вже давно не є членом королівської родини Великоъ Британії, але традицію підтримує навіть живучи в Лос-Анджелесі. Що ж означає ця брошка?

Меган Маркл / Getty Images

11 листопада у Великій Британії відзначається День пам'яті. Саме цього дня далекого 1918 року було підписано Комп'єнське перемир'я, яке завершило бойові дії Першої світової війни. 1919 року король Георг V, дідусь королеви Єлизавети II, випустив указ, в якому говорилося, що 11 листопада стане Днем пам'яті про солдатів, які загинули у всіх військових конфліктах за участю Великої Британії та Співдружності. Саме тому майбутня пам'ятна служба, яка запланована на 14 листопада (найближчої неділі), така важлива для королеви Єлизавети II.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Якщо придивитися до членів королівської сім'ї, то всі вони, відвідуючи різні заходи першого листопадового тижня, одягають брошки у вигляді червоного маку. Це може бути символічна брошка з тканини або дорогоцінна прикраса у вигляді макової квітки. А заходи присвячені Remembrance Day відбуваються у Великій Британії та країнах Співдружності як мінімум за тиждень до неділі.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

Червоний мак як символ пам'яті полеглих був обраний близько ста років тому. Його вигадав військово-польовий хірург Джон Маккрей, канадець за походженням, який керував у роки Першої світової польовим шпиталем у Бельгії. Він брав участь у масштабній Другій битві при Іпрі, під час якої німецькі війська активно застосовували хімічну зброю. У цій битві загинув його близький друг, лейтенант Алексіс Гелмер. Коли його ховали, лікар помітив, як швидко довкола могил похованих проросли і розпускалися маки. Захоплений цим видовищем Джон Маккрей повернувся на могилу друга і написав вірш, який називався "На полях Фландрії". 8 грудня 1915 його опублікували в журналі Punch. У ньому були такі рядки: "Поки нас пам'ятають, розквітають маки. У Фландрії на полях". Відтоді цей вірш став гімном національного опору, був перекладений на багато мов, а червоний мак почали використовувати як символ пам'яті.

Графіня Софі Весекська / Getty Images

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