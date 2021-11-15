Брошка "Червоний мак": чому Кейт, як і королева Єлизавета II, носить одразу кілька аксесуарів на грудях

Брошка "Червоний мак": чому Кейт, як і королева Єлизавета II, носить одразу кілька аксесуарів на грудях

А ви звернули увагу, що герцогиня Кембриджська під час пам'ятної служби Remembrance Sunday service завжди з'являється не з однією брошкою у вигляді червоного маку, а одразу з декількома. Так само робить, і королева Єлизавета ІІ і тому є причина.

Брошку у вигляді червоного маку носять на знак поваги до загиблих під час Першої світової війни та інших конфліктів, у яких брала участь Велика Британія та Країни Співдружності.

Герцогиня Кембриджська, 2021 рік / Associated Press

Члени королівської сім'ї, і не тільки королева, носять кілька брошок на честь членів сім'ї, які боролися та загинули у війнах.

Герцогиня Кетрін, 2013 рік / Associated Press

А як відомо, у прабабусі Кейт було три брати, які загинули в бою під час Першої світової війни, герцогиня переглядала листи своїх предків під час візиту до Імперського військового музею 2018 року.

Королева Єлизавета II та герцогиня Кетрін, 2019 рік / Associated Press

Герцогиня Кембриджська, 2020 рік / Associated Press

Є й інша теорія, згідно з якою кілька брошок буде помітніше, ніж одна. До речі, раніше 2013 року та 2019 року Кейт з'являлася з однією маковою брошкою на грудях. А 2011-го року, під час першої своєї появи на службі в ролі дружини принца Вільяма, у неї на пальті було пришпилено два червоних маки.

Камілла, Кейт та Софі, 2011 рік / Associated Press

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