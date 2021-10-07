Брошка "Кленовий лист": що відомо про прикрасу Єлизавети II, яку носить і герцогиня Кембриджська

Брошка "Кленовий лист": що відомо про прикрасу Єлизавети II, яку носить і герцогиня Кембриджська

Вчора королева Єлизавета II провела урочистий прийом у Віндзорському замку.

Її Величність вітала Королівський артилерійський полк канадської артилерії у Віндзорському замку, щоб відвяткувати 150-ту річницю заснування A і Batteries — перших регулярних силових елементів канадської армії постконфедераціі.

Ми вже показували вам новий образ монархині, а зараз хочемо докладніше зупинитися на її брошці, яку Єлизавета II вирішила одягти цього разу.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Це витончена діамантова брошка у вигляді кленового листа — символу Канади — з'явилася в британській королівській сім'ї 1939 року. Дідусь Єлизавети II, король Георг V подарував прикрасу своїй дружині королеві Марії Текській з нагоди їхнього офіційного візиту до Канади 12 листопада 1951 року.

Принцеса Єлизавета і принц Філіп у Канаді, 1951 рік / Getty Images

Принцеса Єлизавета в Канаді, 1951 рік / Getty Images

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2011 року королева позичила цю брошку дружині свого онука принца Вільяма — Кетрін, герцогині Кембриджській. Кейт одягла прикрасу під час першого з принцом Вільямом королівського зарубіжного турне після весілля. Того дня Кетрін і Вільям почали свій тур з того, що приєдналися до мільйонів канадців, взявши участь у святкуванні Дня Канади, присвяченого 144-річчю країни.

Принц Вільям і герцогиня Кембриджська / Getty Images

Але прикрасу Кейт Її Величність не подарувала, а просто позичила. Як бачимо, вона нікуди не зникла з ювелірної колекції монархині.

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