Брошка-ластівка: чому Сара Йоркська обрала таку прикрасу на прощання з Єлизаветою II

Сара Йоркська – ексдружина принца Ендрю, вчора разом із дочками принцесами Євгенією та Беатріс була присутня на прощанні з королевою Єлизаветою II.

62-річна Сара ніколи не була улюбленою невісткою королеви, а принц Філіп її на дух не переносив, але все ж таки з Єлизаветою II у неї були досить хороші стосунки.

На службу до Вестмінстерського абатства герцогиня приїхала в жакеті з коміром-стійкою, спідниці довжини до колін та крокодилячих лакованих туфлях. А на жакеті у Сари була пришпилена унікальна брошка, як данина поваги монархині.

Брошка герцогині була у формі ластівки з розкритими крилами та роздвоєним хвостом. Вона була пришпилена до лівого лацкана жакета Сари.

Сара Йоркська / Фото: Associated Press

Таку брошку Сара, мабуть, одягла не просто так. Ластівки вважалися символом безпеки у вікторіанську епоху, оскільки моряки, які бачили ластівок у морі, знали, що земля поблизу.

Вони вели б моряків додому і, отже, могли б символізувати подорож — схожу на ту, яку королева здійснювала вчора, прямуючи до місця свого останнього притулку.

Сара Йоркська з дочкою принцесою Євгенією / Фото: Getty Images

А ще ластівки символізують вірність, тож раніше їх часто дарували молодим парам у день їхнього весілля. Це теж якийсь символізм, адже вчора Єлизавета була похована разом зі своїм чоловіком Філіпом, який пішов із життя у квітні 2021 року.

Брошка-ластівка також є відсиланням до світу природи, що знову ж таки може бути даною поваги королеві, яка дуже любила все, що пов'язано з природою і померла в Шотландії, яка славиться своєю неймовірною красою.

Сара Йоркська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, 7-річна принцеса Шарлотта, яка вперше відвідала такий захід, як похорон, також була з особливою брошкою, пришпиленою до сукні.

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