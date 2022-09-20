Брошка-ластівка: чому Сара Йоркська обрала таку прикрасу на прощання з Єлизаветою II

Сара Йоркська – ексдружина принца Ендрю, вчора разом із дочками принцесами Євгенією та Беатріс була присутня на прощанні з королевою Єлизаветою II.
62-річна Сара ніколи не була улюбленою невісткою королеви, а принц Філіп її на дух не переносив, але все ж таки з Єлизаветою II у неї були досить хороші стосунки.
На службу до Вестмінстерського абатства герцогиня приїхала в жакеті з коміром-стійкою, спідниці довжини до колін та крокодилячих лакованих туфлях. А на жакеті у Сари була пришпилена унікальна брошка, як данина поваги монархині.
Брошка герцогині була у формі ластівки з розкритими крилами та роздвоєним хвостом. Вона була пришпилена до лівого лацкана жакета Сари.
Таку брошку Сара, мабуть, одягла не просто так. Ластівки вважалися символом безпеки у вікторіанську епоху, оскільки моряки, які бачили ластівок у морі, знали, що земля поблизу.
Вони вели б моряків додому і, отже, могли б символізувати подорож — схожу на ту, яку королева здійснювала вчора, прямуючи до місця свого останнього притулку.
А ще ластівки символізують вірність, тож раніше їх часто дарували молодим парам у день їхнього весілля. Це теж якийсь символізм, адже вчора Єлизавета була похована разом зі своїм чоловіком Філіпом, який пішов із життя у квітні 2021 року.
Брошка-ластівка також є відсиланням до світу природи, що знову ж таки може бути даною поваги королеві, яка дуже любила все, що пов'язано з природою і померла в Шотландії, яка славиться своєю неймовірною красою.
Нагадаємо, 7-річна принцеса Шарлотта, яка вперше відвідала такий захід, як похорон, також була з особливою брошкою, пришпиленою до сукні.
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