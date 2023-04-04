Брошка, яку носила кожна королева Британії: незвичайна історія розкішної прикраси з сапфіром

У колекції британської королівської родини дуже багато унікальних прикрас, деяких з них часто миготіли на жакетах покійної королеви Єлизавети II, а є й ті, які десятиліттями не з'являлися на публіці. Серед унікальних ювелірних виробів і велика сапфірова брошка з діамантами, яка раніше належала прабабусі Єлизавети ІІ – королеві Вікторії. Іноді її ще називають "Брошкою принца Альберта".

Прикраса, безумовно, дуже дорога, але основна цінність її в тому, що вона є весільним подарунком, який Вікторія носила протягом усього свого життя і вважала найулюбленішою брошкою. Подарував молодій королеві Вікторії прикрасу її майбутній чоловік принц Альберт 9 лютого 1840 року – за день до весілля.

Брошка складається з великого сапфіру в центрі, що оточує 12 діамантів, оправа виготовлена із білого золота. Вважається, що прикраса спочатку була фермуаром (застібкою), яку можна було носити як брошку. Вікторія була зачарована таким подарунком і наступного дня прикріпила її на свою весільну сукню. Відомо, що королева вела щоденники і перед весіллям вона внесла в один з них невелику позначку: "Мій дорогоцінний Альберт подарував мені чудову і прекрасну брошку з величезного сапфіру, усипану діамантами. Це дуже красиво".

Королева Вікторія із сапфіровою брошкою на декольте, 1943 рік / Фото: Getty Images

Також про цю прикрасу вона згадала і після весілля: "Я була одягнена в білу атласну сукню з дуже глибокою оборкою з мережива Гонітон, під старовину. На мені було моє турецьке діамантове кольє та сережки, а також красива сапфірова брошка мого Ангела".

Одруження королеви Вікторії та принца Альберта, Сент-Джеймський палац, 1840 рік. Пара тримається за руки перед священнослужителем, який виконує службу в оточенні глядачів / Фото: Getty Images

Точне походження брошки достеменно невідоме, проте припускається, що принц Альберт міг купити її у Kitching & Abud або Mortimer & Hunt, оскільки за ним було помічено заступництво цим ювелірним маркам в перші роки шлюбу з королевою. Також була версія, що принц міг купити брошку у Німеччині. Але дослідник Ерік Шунговен вважає, що таку дорогу прикрасу Альберт не міг собі дозволити придбати, а брошка була в колекції Вікторії згодом однією із найдорожчих ювелірних виробів. Шунговен зазначив, що книжка Тео Тебоша 2010 року Uitverkoren zondebokken детально описує процес продажу фермуару між амстердамським ювеліром Вольфом Йозефом Джіттою і герцогом Ернстом I Саксен-Кобург-Готським - батьком принца Альберта. У тексті йдеться про брошки з дуже великого сапфіру, оточеного 12 діамантами. Цей продаж відбувся одразу після оголошення про заручини королеви Вікторії та принца Альберта.

Отже, схоже, що молодий 20-річний принц був не настільки багатим, щоб купити нареченій-королеві Великої Британії такий подарунок. Чи була ця покупка ініціативою батька, чи самого Альберта – невідомо. Проте неймовірно закохана у свого чоловіка Вікторія любила цю прикрасу та часто носила. У брошці вона зображена на багатьох портретах та фотографіях.

Королева Вікторія із сапфіровою брошкою на декольте / Фото: Getty Images

Після смерті чоловіка королева теж з'являлася в цій брошці, але вже явно вкладала в неї інше значення, адже тепер вона з весільного подарунка стала для неї пам'яттю. У своєму заповіті Вікторія позначила брошку з сапфіром як реліквію корони, а прикраси з такою "позначкою" призначені для використання лише керівними королевами та королевами-консортами.

Саме тому через багато років у броші із сапфіром часто з'являлися Олександра Данська, Марія Текська, Єлизавета Боуз-Лайон, дуже любила і часто носила цю прикрасу Єлизавета ІІ.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Також досить часто в подібній прикрасі можна було побачити єдину дочку Єлизавети II - принцесу Анну, але вона носила не ту брошку, яка призначена для монархині. Річ у тому, що брошка з сапфіром мала таке велике значення для родини Вікторії та Альберта, що принц замовив копії прикрас для своїх п'ятьох дочок. Одну з таких брошок іноді надягає Анна.

Тепер же в "Брошці принца Альберта" з'являється королева-консорт Камілла - дружина короля Чарльза ІІІ.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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