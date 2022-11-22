Брошка з кольоровим камінням: чим особлива прикраса, в якій з'явилася на публіці королева Каміла

Докладніше про цей захід ми писали у цьому матеріалі та розповідали, що під час свого візиту королева зустрілася зі студентами Ebony Horse Club, благодійної школи верхової їзди у Брікстоні.

Під час цього візиту на королеві була цікава брошка, про яку хочемо розповісти докладніше.

Це брошка з діамантами, рубінами та сапфірами у вигляді підкови, яку Камілла вдягає не вперше.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Між кольоровими каменями на брошки є літери з діамантами, які складають слово "Мінору". Мінору був одним із найуспішніших чистокровних скакових коней короля Едуарда VII. 1909 року він був одним з найкращих лошат у країні, і його перемога в Епсомі зробила Берті першим монархом, що править, який виграв Дербі, пише thecourtjeweller.com.

Брошка королеви Камілли / Фото: Getty Images

У вирізках із преси на той час зазначається, що Едуард VII зробив кілька брошок для шарфів, усипаних дорогоцінним камінням, щоб відсвяткувати великі перемоги свого коня. Американські газети особливо відзначили, що Денні Махер, жокей американського походження, який у жовтні привів Мінору до перемоги у Free Handicap у Ньюмаркеті, був нагороджений красивою прикрашеною дорогоцінним камінням брошкою для шарфа на знак визнання успіху жокея.

Королева Камілла стала наступницею королеви Єлизавети II на королівських кінних перегонах в Аскоті і, ймовірно, з особливим трепетом носить цю брошку.

Нагадаємо, нещодавно ми бачили новий вихід королеви Камілли з брошкою на грудях, вартість якої оцінюється в 85 тисяч доларів.

Читайте також: