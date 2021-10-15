Брошка з нарцисами: що відомо про прикрасу Єлизавети II, з якою вона з'явилася в Уельсі

Вчора королева Єлизавета II відвідувала місто Кардіфф в Уельсі, куди прибула, щоб відкрити останню сесію валлійського парламенту.
Ми вже розглядали розкішний аутфіт Її Величності в рожевому пальті від Stewart Parvin і капелюсі з квіткою. Сьогодні хочемо знову звернути увагу на брошку королеви.
На ній була брошка з жовтими діамантами у вигляді нарцисів — національної квітки Уельсу. Прикраса вважається частиною набору з чотирьох брошок, подарованих королеві на честь її діамантового ювілею султаном Оману. Вважається, що інші три брошки є трилисник, який представляє Північну Ірландію, чортополох, що представляє Шотландію, і троянду Тюдорів, що представляє Англію.
Як відомо, королева Єлизавета II завжди вибирає для своїх світських виходів дорогоцінні брошки, які обов'язково щось символізують.
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