Брошка з розібраної тіари: королева Єлизавета II одягла дуже стару прикрасу

Вчора королева Єлизавета II з'явилася на заході в Букінгемському палаці. Її супроводжував молодший син принц Едвард, граф Вессекський.

Ми вже показували вам яскравий образ королеви в пальті та капелюсі морквяного кольору. А тепер хочемо поговорити детальніше про її прикрасу. Традиційно до кожного виходу королева підбирає не тільки кольє і сережки, але і брошку. Цього разу вона віддала перевагу брошці, яка називається "Нізам Хайдарабадські троянди".

Королева Єлизавета II / Getty Images

На перший погляд квіткова королівська брошка не така просто прикраса з квітами. Колись брошка була частиною грандіозного королівського набору — тіари, яка представляла собою діамантове бандо, зроблене Ювелірним будинком Cartier які використали в дизайні троянди і листя. Серед ромбовидного "плюща" тіари були розташовані три троянди, найбільша в середині, і з боків дві однакові менші версії з кожного боку. Три квітки можна було відокремити від обрамлення тіари і носити як брошки. Тіару і розкішне кольє принцеса Єлизавета отримала як весільний подарунок на весілля з герцогом Единбурзьким 1947 року від Низам Осман Алі-хана, він був останнім правителем індійського княжої держави Нізам і Берар.

Принцеса Єлизавета в кольє Нізам Хайдарабад від Cartier і державній діадемі Георга IV і знаку відмінності Ордена Підв'язки, 1953 рік / Getty Images

Подарунок записаний в її офіційному весільному списку під номером тисяча триста тридцять один: "Діамантова тіара, англійська троянда і листя, а також діамантове намисто". Згідно з легендою, Нізам надав Елізабет право вибирати, яке саме намисто і діадему Cartier вона хотіла б отримати, як подарунок.

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Королева Єлизавета II носила тіару після заміжжя, але пізніше вирішила її розібрати, це сталося 1973 року. Велика частина діамантів була використана для створення бірманської рубінової тіари, а від старої тіари залишилися три брошки з трояндами.

Є одна велика брошка і дві однакові брошки меншого розміру. Королева майже завжди носить дві менші як пару, а більшу — окремо. Брошка більшого розміру використовується частіше, хоча вона не входить до тих, які вона найчастіше використовує.

Брошка королеви Єлизавета II / Getty Images

Намисто Нізама з Хайдарабаду досі збереглося. 2014 року в цьому кольє з'являлася на публіці дружина принца Вільяма — герцогиня Кембриджська Кетрін під час відвідування галаконцерту в Національній портретній галереї в Лондоні.

Герцогиня Кембриджська в кольє королеви Єлизавети II / Getty Images

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