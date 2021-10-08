Брошка з розібраної тіари: королева Єлизавета II одягла дуже стару прикрасу

Вчора королева Єлизавета II з'явилася на заході в Букінгемському палаці. Її супроводжував молодший син принц Едвард, граф Вессекський.
Ми вже показували вам яскравий образ королеви в пальті та капелюсі морквяного кольору. А тепер хочемо поговорити детальніше про її прикрасу. Традиційно до кожного виходу королева підбирає не тільки кольє і сережки, але і брошку. Цього разу вона віддала перевагу брошці, яка називається "Нізам Хайдарабадські троянди".
На перший погляд квіткова королівська брошка не така просто прикраса з квітами. Колись брошка була частиною грандіозного королівського набору — тіари, яка представляла собою діамантове бандо, зроблене Ювелірним будинком Cartier які використали в дизайні троянди і листя. Серед ромбовидного "плюща" тіари були розташовані три троянди, найбільша в середині, і з боків дві однакові менші версії з кожного боку. Три квітки можна було відокремити від обрамлення тіари і носити як брошки. Тіару і розкішне кольє принцеса Єлизавета отримала як весільний подарунок на весілля з герцогом Единбурзьким 1947 року від Низам Осман Алі-хана, він був останнім правителем індійського княжої держави Нізам і Берар.
Подарунок записаний в її офіційному весільному списку під номером тисяча триста тридцять один: "Діамантова тіара, англійська троянда і листя, а також діамантове намисто". Згідно з легендою, Нізам надав Елізабет право вибирати, яке саме намисто і діадему Cartier вона хотіла б отримати, як подарунок.
Королева Єлизавета II носила тіару після заміжжя, але пізніше вирішила її розібрати, це сталося 1973 року. Велика частина діамантів була використана для створення бірманської рубінової тіари, а від старої тіари залишилися три брошки з трояндами.
Є одна велика брошка і дві однакові брошки меншого розміру. Королева майже завжди носить дві менші як пару, а більшу — окремо. Брошка більшого розміру використовується частіше, хоча вона не входить до тих, які вона найчастіше використовує.
Намисто Нізама з Хайдарабаду досі збереглося. 2014 року в цьому кольє з'являлася на публіці дружина принца Вільяма — герцогиня Кембриджська Кетрін під час відвідування галаконцерту в Національній портретній галереї в Лондоні.
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