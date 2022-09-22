Брошка з сапфірами: чому Камілла одягла прикрасу з кольоровим камінням на прощання з Єлизаветою II

Члени британської королівської родини підібрали для своїх образів на похорон королеви Єлизавети II прикраси із змістом. Особливо виділялася брошка королеви-консорта Камілли, яка колись належала самій королеві Вікторії.

Брошка, яку одягла на прощання з монархинею Камілла називається Hesse Diamond Jubilee і була подарована королеві Вікторії 1897 року на честь 60-річчя її перебування на троні.

Брошка у формі серця із трьома блакитними сапфірами має велике значення для британської королівської родини. Це був подарунок королеві Вікторії від її онуків з нагоди її Діамантового ювілею, який офіційно святкували 22 червня 1897 року на ознаменування її 60-річного царювання.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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Виконана брошка у формі серця, в середині якого діамантами написана цифра 60, але, що цікаво, кириличними цифрами, а не арабськими, як ми звикли. 63-річний рекорд правління королеви Вікторії побила її праправнучка Єлизавета II, яка правила 70 років і шість місяців.

За повідомленням The Court Jeweller, Вікторія назвала брошку реліквією корони, дозволивши їй перейти до майбутніх поколінь членів королівської родини. Згодом цю брошку носили королева Олександра (дружина старшого сина королеви Вікторії – короля Едуарда VII) та королева Марія (дружина старшого сина королеви Олександри – короля Георга V та бабуся королеви Єлизавети II).

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

1936 року брошка була передана Єлизаветі Боуз-Лайон, дружині короля Георга VI (батька Єлизавети II). А далі, як реліквія корони, брошка мала перейти до королеви Єлизаветі II після її сходження на престол 1952 року.

Брошку не бачили на публіці понад півстоліття. І саме Камілла почала одягати її після весілля з Чарльзом 2005 року. І одягла на прощання з королевою.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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