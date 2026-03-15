Брошка за 7400 доларів: який вигляд має улюблена прикраса королеви Камілли, присвячена її собакам

Королева Камілла любить носити брошки і тепер у її колекції з'явилася прикраса, присвячена її улюбленим собакам.

Ольга Кузьменко
Королева Камілла / © Getty Images

На початку лютого Камілла була присутня на відкритті бібліотеки в початковій школі Крайст-Черч у Лондоні, і приїхала туди в коричневому пальті, до якого була пришпилена брошка з цуценям джек-рассел-тер’єром.

Ця прикраса від улюбленого бренду королеви Van Cleef & Arpels з колекції «Lucky Animal», виготовлена з 18-каратного золота, перламутру та оніксу. Її вартість 7400 доларів.

Брошка королеви Камілли / © Getty Images

У королеви, нагадаємо, раніше два джек-рассел-тер’єри — Блюбелл і Молі, а також уже покійна собака Бет, яка померла у листопаді 2024 року. Їх усіх Камілла взяла з притулку Battersea Dogs and Cats Home, патроном якого вона є.

Камілла та її новий вихованець Моллі / © Instagram британської королівської сім'ї

Брошка, яку носить Камілла — це відсилання до її улюблених вихованців.

Королева Камілла / © Getty Images

