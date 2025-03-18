Брошки королеви Камілли, які коштують 4 мільйони гривень: який вигляд має її фамільна прикраса

Минулого тижня королева Камілла відвідувала кінні змагання у Челтнемі. Її Величність з'явилася там із однією дуже особливою прикрасою з її власної ювелірної скриньки.

Того дня Камілла обрала для світського виходу коричневе пальто з хутряними манжетами, яке носила з хутряним капелюхом і високими чоботами на підборах, а в руці тримала одну зі своїх улюблених сумок від Aspinal of London.

На пальті королеви з двох сторін її коміра було пришпилено дві парні брошки з кольоровим камінням, вартість яких оцінюється в 80 тисяч фунтів стерлінгів (понад 4 мільйони 200 тисяч гривень).

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Експерт із діамантів Максвелл Стоун розкрив найдрібніші подробиці про унікальні коштовності королеви Камілли, пише Hello!.

"Королева Камілла носила свій комплект дорогоцінних брошів у вигляді фіалки триколірної багато разів, як до, так і після її весілля з королем Чарльзом, ще на Різдво 2007 року", — пояснює Максвелл.

Королева Камілла та її дочка Лора Лопес / Фото: Getty Images

Квіткові брошки королеви виготовлені із 14-каратного жовтого золота з використанням насичених фіолетових аметистів та яскравої жовтої емалі. Кожна ніжна пелюстка прикрашена мерехтливими діамантами, що ведуть до одиночної перлини блискучої в центрі, підкресленої жовтим відтінком.

На Челтнемському фестивалі вона використовувала їх як яскравий контраст зі своїм класичним коричневим пальтом.

"Як і більшість королівських прикрас, брошки сповнені символізму. Фіалки, як і незабудки, довгий час асоціювалися зі спогадами, додаючи зворушливий штрих вибору королеви Камілли на Челтнемському фестивалі — улюбленому заході її покійної свекрухи, королеви Єлизавети II, чия пристрасть до коней та прихильність до фестивалю зробили його однією з найяскравіших подій року", - заявив експерт.

Королева Камілла та Ендрю Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблені брошки королеви Єлизавети II, які тепер носить Камілла.

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