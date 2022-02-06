Брошки з історією: що відомо про діамантові троянди, які Єлизавета II одягла в Сандрингемі

Прикраси королеви Великої Британії справжні витвори мистецтва, які часто приховують у собі цікаву історію.
5 січня, напередодні свого платинового ювілею на престолі, королева Великої Британії Єлизавета II відвідала душевний прийом у Сандрінгемському палаці. Цього дня Її Величність віддала перевагу ніжно-блакитній сукні, яку доповнила улюбленими перлами, сумкою та золотим годинником.
Проте також Єлизавета II любить брошки і майже завжди доповнює ними вбрання. На прийом вона вибрала спеціальний комплект діамантових брошок у вигляді невеликих троянд. Ці прикраси називаються "Нізам Гайдарабадські троянди" і з'явилися вони у Єлизавети дуже давно завдяки Осману Алі Хану — останньому правителю індійського князівства Гайдарабад, що існував у 1720-1948 роках. 1947 року він подарував прикрасу Єлизаветі на весілля.
Брошки спочатку були трьома знімними елементами тіари Cartier. Тіара була виготовлена 1939 року. Ніби Нізам дозволив королеві особисто вибрати прикраси, які вона хотіла б отримати у подарунок і вона віддала перевагу тіарі та кольє.
1973 року було вирішено розібрати оригінальну тіару, більшість діамантів була використана для створення бірманської рубінової тіари, а від старої залишилися лише три брошки з трояндами, які королева досить часто носить.
Але кольє, яке було в комплекті з тіарою, досі є в колекції ювелірних прикрас монархині. Раніше вона одягала розкішну прикрасу на різні прийоми, але 2014 року в кольє була помічена герцогиня Кембриджська Кетрін.
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