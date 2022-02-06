Брошки з історією: що відомо про діамантові троянди, які Єлизавета II одягла в Сандрингемі

Брошки з історією: що відомо про діамантові троянди, які Єлизавета II одягла в Сандрингемі

Прикраси королеви Великої Британії справжні витвори мистецтва, які часто приховують у собі цікаву історію.

5 січня, напередодні свого платинового ювілею на престолі, королева Великої Британії Єлизавета II відвідала душевний прийом у Сандрінгемському палаці. Цього дня Її Величність віддала перевагу ніжно-блакитній сукні, яку доповнила улюбленими перлами, сумкою та золотим годинником.

Проте також Єлизавета II любить брошки і майже завжди доповнює ними вбрання. На прийом вона вибрала спеціальний комплект діамантових брошок у вигляді невеликих троянд. Ці прикраси називаються "Нізам Гайдарабадські троянди" і з'явилися вони у Єлизавети дуже давно завдяки Осману Алі Хану — останньому правителю індійського князівства Гайдарабад, що існував у 1720-1948 роках. 1947 року він подарував прикрасу Єлизаветі на весілля.

Королева Єлизавета II у діамантових брошках / Associated Press

Брошки спочатку були трьома знімними елементами тіари Cartier. Тіара була виготовлена ​​1939 року. Ніби Нізам дозволив королеві особисто вибрати прикраси, які вона хотіла б отримати у подарунок і вона віддала перевагу тіарі та кольє.

Єлизавета прибуває до посольства Норвегії в Лондоні на звану вечерю, влаштовану королем Норвегії Гоконом VII, 6 червня 1951 року. На принцесі тіара з трояндами, перш ніж її розібрали / Getty Images

1973 року було вирішено розібрати оригінальну тіару, більшість діамантів була використана для створення бірманської рубінової тіари, а від старої залишилися лише три брошки з трояндами, які королева досить часто носить.

Єлизавета II у бірманській рубіновій тіарі / Getty Images

Але кольє, яке було в комплекті з тіарою, досі є в колекції ювелірних прикрас монархині. Раніше вона одягала розкішну прикрасу на різні прийоми, але 2014 року в кольє була помічена герцогиня Кембриджська Кетрін.

Кольє Cartier подароване Єлизаветі II у день її весілля / Getty Images

Герцогиня Кембріджська Кетрін у діамантовому кольє королеви Єлизавети II від Cartier, 2014 рік / Associated Press

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