Брунейський принц опублікував нове фото з новонародженою дочкою і зачарував підписників
Брунейський принц Матін поділився зі своїми підписниками в Instagram блогу новим знімком своєї маленької дочки, яка з’явилася на світ зовсім нещодавно.
Принц показав кадр, де тримає свою дочку принцесу Захру на руках. Він одягнений у військову форму.
На початку лютого 2026 року брунейський принц та його дружина принцеса Аніша поділилися новиною про те, що у них народився первісток.
А в середині лютого подружжя оголосило ім’я дочки — Захра Маріам Болкіах. Після цього брунейський принц кілька разів ділився знімками зі своєю маленькою дочкою.
Публікував Матін і подяку команді лікарів, які допомогли його дочці з’явитися на світ.
«Ми з Анішею дуже вдячні неймовірній команді JPMC за їхню виняткову турботу та підтримку, і дуже вдячні всім за добрі побажання», — писав принц у Instagram.