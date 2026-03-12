Брунейський принц опублікував нове фото з новонародженою дочкою і зачарував підписників

Принц Матін з дочкою Захрою / © instagram.com/tmski

Принц показав кадр, де тримає свою дочку принцесу Захру на руках. Він одягнений у військову форму.

На початку лютого 2026 року брунейський принц та його дружина принцеса Аніша поділилися новиною про те, що у них народився первісток.

А в середині лютого подружжя оголосило ім’я дочки — Захра Маріам Болкіах. Після цього брунейський принц кілька разів ділився знімками зі своєю маленькою дочкою.

Публікував Матін і подяку команді лікарів, які допомогли його дочці з’явитися на світ.

«Ми з Анішею дуже вдячні неймовірній команді JPMC за їхню виняткову турботу та підтримку, і дуже вдячні всім за добрі побажання», — писав принц у Instagram.