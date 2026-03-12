ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
1 хв

Брунейський принц опублікував нове фото з новонародженою дочкою і зачарував підписників

Брунейський принц Матін поділився зі своїми підписниками в Instagram блогу новим знімком своєї маленької дочки, яка з’явилася на світ зовсім нещодавно.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Матін з дочкою Захрою

Принц Матін з дочкою Захрою / © instagram.com/tmski

Принц показав кадр, де тримає свою дочку принцесу Захру на руках. Він одягнений у військову форму.

На початку лютого 2026 року брунейський принц та його дружина принцеса Аніша поділилися новиною про те, що у них народився первісток.

Принц Матін із донькою Захрою / © instagram.com/tmski

Принц Матін із донькою Захрою / © instagram.com/tmski

А в середині лютого подружжя оголосило ім’я дочки — Захра Маріам Болкіах. Після цього брунейський принц кілька разів ділився знімками зі своєю маленькою дочкою.

Публікував Матін і подяку команді лікарів, які допомогли його дочці з’явитися на світ.

Принцеса Аніша та принц Матін з дочкою Захрою / © instagram.com/tmski

Принцеса Аніша та принц Матін з дочкою Захрою / © instagram.com/tmski

«Ми з Анішею дуже вдячні неймовірній команді JPMC за їхню виняткову турботу та підтримку, і дуже вдячні всім за добрі побажання», — писав принц у Instagram.

Дата публікації
Кількість переглядів
159
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie