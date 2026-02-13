- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 92
- Час на прочитання
- 1 хв
Брунейський принц зачарував публіку новим фото з новонародженою дочкою
Новоспечений молодий батько принц Матін із Брунея тепер тішетиме публіку знімками своєї новонародженої дочки.
Лише нещодавно Матін та його дружина принцеса Аніша поділилися першим знімком із новонародженою малечою та повідомили публіці її ім'я, як батько опублікував у своєму Instagram сторіз ще одне фото.
На знімку маленька Захра Маріам Болкіах (таке ім'я дали дівчинці), солодко спить на руках у свого тата. Брунейський принц сидить на м'якому кріслі, відкинувшись на спинку, одягнений у світлу футболку-поло та штани. Дитину, одягнену в рожевий чоловічок, він підтримує однією рукою.
«Ми з Анішою дуже вдячні неймовірній команді JPMC за їхню виняткову турботу та підтримку, і дуже вдячні всім за добрі побажання», — писав раніше принц в Instagram слова подяки публіці за привітання з поповненням у сім'ї.