Суспільство
92
1 хв

Брунейський принц зачарував публіку новим фото з новонародженою дочкою

Новоспечений молодий батько принц Матін із Брунея тепер тішетиме публіку знімками своєї новонародженої дочки.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Матін

Принц Матін / © instagram.com/tmski

Лише нещодавно Матін та його дружина принцеса Аніша поділилися першим знімком із новонародженою малечою та повідомили публіці її ім'я, як батько опублікував у своєму Instagram сторіз ще одне фото.

Принц Матін і принцеса Аніша Брунейські / © instagram.com/tmski

Принц Матін і принцеса Аніша Брунейські / © instagram.com/tmski

На знімку маленька Захра Маріам Болкіах (таке ім'я дали дівчинці), солодко спить на руках у свого тата. Брунейський принц сидить на м'якому кріслі, відкинувшись на спинку, одягнений у світлу футболку-поло та штани. Дитину, одягнену в рожевий чоловічок, він підтримує однією рукою.

Принц Матін із дочкою / © instagram.com/tmski

Принц Матін із дочкою / © instagram.com/tmski

«Ми з Анішою дуже вдячні неймовірній команді JPMC за їхню виняткову турботу та підтримку, і дуже вдячні всім за добрі побажання», — писав раніше принц в Instagram слова подяки публіці за привітання з поповненням у сім'ї.

