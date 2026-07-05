Британська герцогиня з'явилася на Вімблдоні у яскравій блузці з ромашкою на грудях

Герцогиня Глостерська Біргітта / © Getty Images

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Герцогиня Біргітта, яка нещодавно відсвяткувала 80-річний ювілей, відвідала четвертий день Вімблдонського тенісного чемпіонату 2026 року у Всеанглійському клубі лаун-тенісу і крокету в Лондоні.

Герцогиня Глостерська була зазнімкована фотографами на трибунах, вона була одягнена у яскраву блузку волошкового відтінку, зверху на комірі вона пришпилила брошку у вигляді ромашки, а також була в сонцезахисних окулярах та золотих сережках. У герцогині було зроблено класичне укладання, помада на губах і на пальці виблискувала каблучка з синім каменем.

Герцогиня Глостерська Біргітта / © Getty Images

Нагадаємо, у костюмі схожого кольору Вімблдонський тенісний турнір відвідала принцеса Уельська Кейт. Вона не просто приїхала повболівати за британського тенісиста Артура Феррі, а й сама особисто продавала людям квитки на турнір.

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Принцеса Уельська Кейт на Вімблдоні продавала квитки / © Getty Images

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