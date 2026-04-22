Британська королівська родина презентувала новий історичний портрет

Портрет британської королівської родини, зроблений у Букінгемському палаці, 21 квітня 2026 року / © Getty Images

Цього дня там відбувся спеціальний прийом, який відвідали і старші члени королівської родини на чолі з королем Чарльзом та королевою Каміллою.

Кейт та Вільям Уельські на прийомі / © Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла на прийомі / © Associated Press

А після прийому було зроблено цю пам'ятну фотографію. На ній зображені Чарльз і Камілла, принц та принцеса Уельські, принцеса Анна, герцог Единбурзький, принцеса Олександра та герцогиня Единбурзька, герцог та герцогиня Глостерські, а також герцог Кентський.

Цей знімок має історичне значення і несе в собі чітке посилання: британська корона старіє. З виходом із родини Сассекських 2020 року інститут втратив двох дуже активних молодих членів. І наразі єдиними активними членами молодше 50 років є Вільям та Кейт. Наступне покоління, представлене Джорджем, Шарлоттою та Луї, з'явиться не раніше, ніж за п'ятнадцять років, поки вони не закінчать навчання.