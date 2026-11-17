Кейт, Вільям, Камілла та Чарльз на прем’єрі фільму «Не час помирати» в Королівському Альберт-холі в Лондоні, вересень 2021 року / © Getty Images

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І схоже, вибір Роберта Паттінсона на роль Джеймса Бонда отримав схвалення королівської родини.

Офіційні акаунти королівської сім’ї в соціальних мережах відреагували на новину, яка з’явилася у понеділок, про те, що Паттінсон стане наступним агентом 007:

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«Ласкаво просимо на Секретну службу Його Величності, містере Бонде».

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Зірка «Сутінків» стане першим агентом 007, який працює на «Секретну службу Його Величності» відтоді, як король Чарльз III зійшов на престол 2022 року. До Роберта останнім актором, який зіграв Джеймса Бонда, був Деніел Крейг, який залишив франшизу 2021-го, коли королева Єлизавета II ще перебувала на троні.

Повідомлення у королівському акаунті / © instagram.com/theroyalfamily

Король Чарльз добре знайомий з цією франшизою. 2019 року він відвідав знімальний майданчик 25-го фільму про Джеймса Бонда, «Не час помирати». Продюсерка Барбара Брокколі тоді сказала: «Йому було про що поговорити з Деніелом. Вони обоє люблять Aston Martin… Справжні любителі іграшок!».

Король Чарльз III і Деніел Крейг / © Associated Press

Сам Роберт Паттінсон зізнався, що вважає цю роль великою честю і з нетерпінням чекає на початок роботи над новим фільмом, знімання якого мають стартувати 2027 року.

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