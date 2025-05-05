Британська королівська родина з’явилася на балконі Букінгемського палацу під час пам’ятних заходів до Дня перемоги

Британська королівська родина

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Король Чарльз і королева Камілла разом з членами своєї сім’ї та прем’єр-міністром приєдналися до ветеранів Другої світової війни, щоб подивитися військову процесію та повітряний парад.

Король Чарльз і королева Камілла, поруч із нею сер Тімоті Лоуренс

Прибули на захід також принц та принцеса Уельські, вони взяли трьох дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї, які також були дуже люб’язні з публікою та ветеранами, тиснули їм руки та спілкувалися.

Принц і принцеса Уельські з дітьми на балконі Букінгемського палацу

На балкон палацу вийшли герцог та герцогиня Единбурзькі, принцеса Анна та її чоловік сер Тім Лоуренс, а також герцог Кентський.

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Королева Камілла і король Чарльз

Королева Камілла і король Чарльз