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Британська королівська родина з’явилася на балконі Букінгемського палацу під час пам’ятних заходів до Дня перемоги
Цього року День Перемоги в Європі святкує 80-ту річницю закінчення Другої світової війни 8 травня 1945 року.
Король Чарльз і королева Камілла разом з членами своєї сім’ї та прем’єр-міністром приєдналися до ветеранів Другої світової війни, щоб подивитися військову процесію та повітряний парад.
Прибули на захід також принц та принцеса Уельські, вони взяли трьох дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї, які також були дуже люб’язні з публікою та ветеранами, тиснули їм руки та спілкувалися.
На балкон палацу вийшли герцог та герцогиня Единбурзькі, принцеса Анна та її чоловік сер Тім Лоуренс, а також герцог Кентський.