Британська телемережа перепросила принцесу Уельську: у чому був конфлікт

BBC принесла вибачення королівській родині, зокрема принцесі Уельській, після негативної реакції громадськості, яка відбулася після їхньої трансляцій у День пам’яті.

У заяві від 14 листопада телеканал зазначив, що «отримав скарги від людей, незадоволених тим, що компанія не використала правильний титул принцеси Уельської під час висвітлення Дня перемир’я.

«Під час висвітлення заходів, присвячених Дню перемир’я, ми помилково назвали Кетрін, принцесу Уельську, Кейт Міддлтон. Ці помилки відбулися під час прямої трансляції, за що ми перепрошуємо. У ширшому сенсі протягом усього висвітлення Дня перемир’я ми називали Кетрін її правильним титулом», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, 2022 року Кейт стала принцесою Уельською після того, як монархом став король Чарльз, а її чоловік принц Вільям успадкував титул принца Уельського від батька. Від того часу Кетрін перестала іменуватися герцогинею Кембриджською (титул, який вона отримала разом із Вільямом від королеви Єлизавети II 2011 року в день їхнього весілля), а почала носити новий титул — принцеса Уельська Кетрін.