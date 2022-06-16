Метелики, папуги, пір'я та квіти: капелюшки гостей на жіночому дні королівських перегонів Royal Ascot

Метелики, папуги, пір'я та квіти: капелюшки гостей на жіночому дні королівських перегонів Royal Ascot

Сьогодні на королівських стрибках в Аскоті проходить Ladies Day.

Жіночий день (Ladies Day) на королівських перегонах Royal Ascot завжди найцікавіший. На третій день перегонів визначають володаря Золотого Кубка — переможця найдовших перегонів і нагороджують володарку найоригінальнішого головного убору.

Королівські стрибки Royal Ascot / Фото: Associated Press

Королівські стрибки Royal Ascot / Фото: Associated Press

Королівські стрибки Royal Ascot / Фото: Associated Press

Королівські стрибки Royal Ascot / Фото: Associated Press

Королівські стрибки Royal Ascot / Фото: Associated Press

Королівські стрибки Royal Ascot / Фото: Associated Press

Королівські стрибки Royal Ascot / Фото: Associated Press

Королівські стрибки Royal Ascot / Фото: Associated Press

Королівські стрибки Royal Ascot / Фото: Associated Press

Тому капелюхи на третій день турніру найцікавіші.

Британці дуже підтримують Україну, тому першого дня на Royal Ascot гості перегонів з'явилися у вінках у кольорах українського прапора.

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