"Будь хоробрим, як Україна": Руслан Багінський випустив патріотичні кепки

Усі кошти з продажу передадуть на підтримку української армії.
Український бренд Ruslan Baginskiy запустив патріотичний дроп у вигляді двох бейсболок у кольорах прапора України. Синій та жовтий кольори зараз на піку популярності у всьому світі. Кожен виріб прикрашений вишитим прапором.
"Синій та жовтий окремо — це просто кольори, але разом синій та жовтий — це символ. Символ свободи, відваги, відваги та рішучості. Кожна бейсболка зі спецдропу прикрашена вишитим вручну українським прапором. Кожна річ зроблена в Україні під час війни. Ви можете зробити заяву без слів. Ваше вбрання саме по собі може бути заявою. Будь хоробрим, як Україна", — звучить заява бренду в Instagram.
Ціна такої бейсболки – 190 доларів, весь прибуток від продажу буде спрямовано на підтримку української армії.
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