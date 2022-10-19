"Будь ласка, будь живою": Олена Зеленська показала щемливе відео з хлопчиком, мама якої загинула під час окупації в Бучі

Перша леді показала відео з 6-річним Владом, який після пережитих жахіть у Бучі пройшов реабілітацію в Іспанії.

Олена Зеленська опублікувала в Instagram щемливе відео з 6-річним хлопчиком Владом, мама якого померла під час окупації російськими окупантами Бучі. Тоді фото, на якому Владиславчик стоїть біля могили своєї матері на подвір'ї дому, розлетілося всім світом. Світлина, переповнена несамовитим болем, нікого не залишила байдужим.

Мати хлопчика – 34-річна Марина Наумець – була вихователькою у дитячому садочку.

"Зараз на обличча Влада знову повернулася усмішка. Він так само сумує за мамою, але вже може говорити про пережите. Це стало можливим після місяця його перебування в таборі Gen.Camp від Gen.Ukrainian @gen.ukrainian. Під мирним небом Іспанії фахівці цієї громадської ініціативи – психологи з України та Ізраїлю – буквально витягають українських дітей із воєнного стресу.

Коли авторка ідеї Оксана Лебедєва @lebedeva_k__ ще влітку презентувала мені проєкт цього табору, я одразу погодилася взяти його під патронат. Бо повернути нашим дітям нормальне дитинство – це надважливе завдання", - написала перша леді.

За її словами, у більшості дітей із України після пережитого – посттравматичний стрес. Діти можуть його подолати майже на 100%, якщо застосовувати правильну терапію.

"Нам самим було складно повірити у стовідсоткове відновлення. Але тепер у нас зовсім немає сумнівів", – кажуть психологи після того, як через них пройшли десятки дітей із першої зміни табору. Після того, як почав усміхатися Влад.

Це дуже надихає. Бо саме за це вся країна й бореться – за стовідсоткове благополуччя кожного українця. Більше інформації та анкета для участі – на сайті проєкту", - зазначила Зеленська.

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