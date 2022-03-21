Коханню кожен вік підвладний: Сільвіо Берлусконі одружився з коханою, молодшою за нього на 53 роки

Коханню кожен вік підвладний: Сільвіо Берлусконі одружився з коханою, молодшою за нього на 53 роки

Політик одружився з 32-річною депутаткою.

Колишній прем'єр-міністр Італії – 85-річний Сільвіо Берлусконі одружився з 32-річною депутаткою італійського парламенту від його партії Forza Italia – Мартою Фашиною.

Марта Фашина та Сільвіо Берлусконі / Getty Images

Пише Daily Mail.

Церемонія, яка відбулася в історичному маєтку політика Вілла Гернетто у Лезмо неподалік Мілана, була символічною. Вони промовили клятви вірності. Офіційний шлюб пара не уклала через те, що дорослі діти Берлусконі проти цього. На їхню думку, Марта може претендувати на статки політика у розмірі 7 мільярдів доларів після його смерті.

На пишній церемонії Марта з'явилася у розкішній весільній сукні від Antonio Riva із довгим шлейфом. Політик був одягнений у синій костюм від Armani. Фото та відео дивитись тут.

На весіллі були лише родичі та найближчі друзі - до 60 гостей. На церемонії були присутні четверо дітей Сільвіо, крім одного - старшого сина, який захворів коронавірусом.

Нагадаємо, Берлусконі був одружений двічі. У нього було багато романів із юними дівчатами. Наприклад, у 2011 році він зустрічався з 26-річною моделлю Франческою Паскалі. Їхні стосунки тривали 9 років. Вони навіть хотіли зіграти весілля, але церемонії так і не відбулося.

Сільвіо Берлусконі та Франческа Паскале. 2012 рік / Getty Images

Читайте також: