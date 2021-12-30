Буде хвилююче: астрологиня розповіла, що чекає на принца Гаррі 2022 року

Буде хвилююче: астрологиня розповіла, що чекає на принца Гаррі 2022 року

Астрологиня принцеси Діани розповіла про те, яким буде 2022 рік для принца Гаррі.

Залишивши королівську сім'ю 2020 року, Гаррі працював над своїми захопленнями та цілями у своїй кар'єрі та благодійності. Королівська астрологиня Дебі Франк говорить про Гаррі ось що:

"Йому знадобляться роки, щоб відпустити своє старе життя. Герцог Сассекський неспокійний і жадає незалежності, він Діва по гороскопу і схильний до тривоги і нестійкого розуму. Пізня весна буде особливо цікавим часом, оскільки королівська сім'я святкуватиме платиновий ювілей королеви Єлизавети II. Гаррі, який живе з дружиною Меган та дітьми в США, почуватиметься ніяково в цей період часу”, — каже астрологиня.

Принц Гаррі зі своєю королівською сім'єю / Associated Press

Як пише Hello! Новий 2022-й для принца Гаррі буде хвилюючим, герцог хоче залишити свій слід у світі, і йому слід набратися терпіння.

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"Гаррі все ще переживатиме важливий внутрішній процес протягом декількох років. Це буде чутливий час для нього, як для Діви, схильної до тривоги розуму", — каже астрологиня. "Однак він випромінює впевненість і посилює свою публічну особистість у лютому та квітні, виділяючи свою особливу здатність допомагати тим, хто менш щасливий, ніж він сам", — продовжує вона.

2022 року принц Гаррі буде рішуче налаштований на зміни, які допоможуть йому правильно рухатися протягом кількох наступних років.

Нагадаємо, раніше астрологиня Деббі Франк розповідала, яким буде 2022 рік для герцогині Кембриджської.

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