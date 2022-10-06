Буде коронована разом із Чарльзом: Камілла одягне корону з найзнаменитішим алмазом у світі (фото)

Королева-консорт Камілла буде коронована разом зі своїм чоловіком королем Чарльзом III. Що відомо про корону, яку вдягне цього дня дружина монарха.

Днями в пресу просочилася інформація про ймовірну дату коронації короля Чарльза III. Західні джерела повідомляють, що вона відбудеться 3 червня 2023 року – по-перше, дата просто гарна, а по-друге – це наступний день після дня, коли коронувалася мати Чарльза Єлизавета II 1953 року.

Коронація королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Дружина Чарльза — королева-консорт Камілла буде коронована разом із чоловіком. Так само, як колись разом із королем Георгом VI коронувалася його дружина Єлизавета Боуз-Лайон. Їхня коронація відбулася 12 травня 1937 року того дня, коли мала відбутися коронація брата Георга VI – зреченого короля Едуарда VIII.

Королева-мати Єлизавета в день коронації короля Георга VI / Фото: Getty Images

Тоді спеціально для Єлизавети було виготовлено корону з платини, яку традиційно вінчав знаменитий алмаз Кохінур. Це один із найвідоміших та найбільших алмазів в історії, що входять до складу скарбів британської королівської родини.

Діамант, ймовірно, здобутий у рудниках Голконду в центральній частині південної Індії, має свою історію. Символ завоювання Кохінур мав багато попередніх власників. Ост-Індська компанія забрала коштовність у поваленого Махараджі Даліпа Сінгха 1849 року, як умову Лахорського договору. У договорі вказувалося, що коштовність має бути передана королеві Вікторії.

Королева-мати Єлизавета в день коронації короля Георга VI / Фото: Getty Images

До 1852 року Кохінур зберігав форму древнього індійської ограновування. Англійські ювеліри вирішили, що нове оздоблення змусить камінь заграти заново. 1852 року діамант був переограний в Амстердамі і набув пласкої форми. Маса каменю при перегрануванні зменшилася зі 191 до 108,9 карата. Доцільність переогранки викликала багато критики, оскільки дуже сумнівна сама операція над найвідомішим у світі діамантом, зі значною історичною та культурною цінністю, який втратив у результаті понад 42% своєї дорогоцінної маси.

1853 року Кохінур був інкрустований в британську королівську корону в складі інших 2000 дрібніших діамантів. 1902 року діамант був вставлений в корону королеви Олександри, виготовлену для її коронації, а 1911 року перенесений в корону королеви Марії, виготовлену для коронації королеви Марії. 1937 року він був перенесений в корону королеви Єлизавети, дружини короля Георга VI, де і перебуває досі. Саме в цій короні королева Камілла і коронуватиметься.

Корона в якій коронуватиметься Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми докладно розповідали про корону, в якій коронуватимуть Чарльза III.

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