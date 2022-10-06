Буде коронована разом із Чарльзом: Камілла одягне корону з найзнаменитішим алмазом у світі (фото)

Королева-консорт Камілла буде коронована разом зі своїм чоловіком королем Чарльзом III. Що відомо про корону, яку вдягне цього дня дружина монарха.
Днями в пресу просочилася інформація про ймовірну дату коронації короля Чарльза III. Західні джерела повідомляють, що вона відбудеться 3 червня 2023 року – по-перше, дата просто гарна, а по-друге – це наступний день після дня, коли коронувалася мати Чарльза Єлизавета II 1953 року.
Дружина Чарльза — королева-консорт Камілла буде коронована разом із чоловіком. Так само, як колись разом із королем Георгом VI коронувалася його дружина Єлизавета Боуз-Лайон. Їхня коронація відбулася 12 травня 1937 року того дня, коли мала відбутися коронація брата Георга VI – зреченого короля Едуарда VIII.
Тоді спеціально для Єлизавети було виготовлено корону з платини, яку традиційно вінчав знаменитий алмаз Кохінур. Це один із найвідоміших та найбільших алмазів в історії, що входять до складу скарбів британської королівської родини.
Діамант, ймовірно, здобутий у рудниках Голконду в центральній частині південної Індії, має свою історію. Символ завоювання Кохінур мав багато попередніх власників. Ост-Індська компанія забрала коштовність у поваленого Махараджі Даліпа Сінгха 1849 року, як умову Лахорського договору. У договорі вказувалося, що коштовність має бути передана королеві Вікторії.
До 1852 року Кохінур зберігав форму древнього індійської ограновування. Англійські ювеліри вирішили, що нове оздоблення змусить камінь заграти заново. 1852 року діамант був переограний в Амстердамі і набув пласкої форми. Маса каменю при перегрануванні зменшилася зі 191 до 108,9 карата. Доцільність переогранки викликала багато критики, оскільки дуже сумнівна сама операція над найвідомішим у світі діамантом, зі значною історичною та культурною цінністю, який втратив у результаті понад 42% своєї дорогоцінної маси.
1853 року Кохінур був інкрустований в британську королівську корону в складі інших 2000 дрібніших діамантів. 1902 року діамант був вставлений в корону королеви Олександри, виготовлену для її коронації, а 1911 року перенесений в корону королеви Марії, виготовлену для коронації королеви Марії. 1937 року він був перенесений в корону королеви Єлизавети, дружини короля Георга VI, де і перебуває досі. Саме в цій короні королева Камілла і коронуватиметься.
Нагадаємо, раніше ми докладно розповідали про корону, в якій коронуватимуть Чарльза III.
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