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Буде моторошно: вийшов фінальний трейлер фільму жахів "Ноу"

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Буде моторошно: вийшов фінальний трейлер фільму жахів "Ноу"

Майстер фільмів жахів Джордан Піл продовжує інтригувати новим трейлером.

У Мережі з'явився фінальний трейлер загадкового епічного горору "Ноу" від володара премії "Оскар" і творця фільмів жахів "Пастка" та "Ми" - режисера Джордана Піла.

У стрічці зіграли Денієл Калуя, Кеке Палмер, Стівен Юн, Майкл Вінкотт, Брендон Переа.

На постері стрічки зображена хмара, з якої звисає щось схоже на шнурок від повітряного змія. Можливо, це буде фільм про якесь вторгнення інопланетян. А, можливо, і ні. Ми знаємо точно, що Піл підготував для глядачів щось особливо загадкове і цікаве.

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Прем'єра фільму в Україні запланована на 11 серпня.

Нагадаємо, вийшов тизер-трейлер продовження культового фентезі "Аватар" із Зої Салданою і Кейт Вінслет у головних ролях.

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