Буде не так, як у Єлизавети II: стало відомо, яку традицію на своїй коронації порушить Чарльз III

Вже відомо, що коронація короля Чарльза III сильно відрізнятиметься від коронації його матері королеви Єлизавети II, яка відбулася 1953 року.

Історична подія відбудеться 6 травня 2023 року. І менш як за місяць до коронації короля Чарльза Букінгемський палац опублікував нові подробиці про церемонію.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Повідомляється, що король Чарльз і королева Камілла вирішили проїхатися на кареті Gold State Coach, в якій їхала Єлизавета II коротшим маршрутом. До того ж вони порушують традицію, використовуючи золоту державну карету тільки в один бік – після повернення з Вестмінстерського абатства.

А дорогою з Букінгемського палацу до Вестмінстерського абатства вони будуть їхати більш комфортабельним автотранспортом. Їх супроводжуватиме ескорт Государя з придворної кавалерії, і вони проїдуть торговим центром через Адміралтейську арку, вздовж південної сторони Трафальгарської площі, вздовж Уайтхолла і Парламентської вулиці, навколо східної та південної сторін Парламентської площі до Бродного святилища і прибудуть до абатства об 11:00.

Покійна королева, як відомо, проїхала в обох напрямках у кареті Gold State Coach під час своєї коронації 1953 року, пізніше описавши цю поїздку в кареті як "жахливу".

Коронація королеви Єлизавети II 1953 року / Фото: Getty Images

Як згадує Hello! її процесія до абатства була 1,6 милі (2,5 кілометра), а зворотна – п'ять миль (8 кілометрів). На процесію тоді пішло дві години, у ній взяли участь 16 000 чоловік, а такий план було розроблено спеціально для того, щоб королеву побачило якнайбільше людей.

Коронація королеви Єлизавети II 1953 року / Фото: Getty Images

Але Чарльз і Камілла вирішили змінити маршрут, а разом з ним і план коронації загалом. Докладніше про те, що заплановано на цей день читайте у нашому матеріалі.

Читайте також: