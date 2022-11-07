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Буде ще одне королівське весілля: дочка великого герцога Люксембурга Анрі виходить заміж

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Буде ще одне королівське весілля: дочка великого герцога Люксембурга Анрі виходить заміж

Ніколя Багорі та принцеса Олександра / Фото: instagram.com/courgrandducale

Єдина дочка великого герцога Люксембурга Анрі виходить заміж. Королівський палац випустив офіційну заяву.

"Їхні Королівські Високості великий герцог і велика княгиня раді повідомити про заручини їхньої дочки, Її Королівської Високості принцеси Олександри з Ніколя Багорі.

Містер Багорі народився 11 листопада 1988 року і виріс у Бретані. Вивчивши політологію та класику, зараз він займається створенням соціальних та культурних проєктів.

Весілля відбудеться навесні", – повідомляє палац.

Також палац опублікував знімок, на якому зображені закохані. Білявий Ніколя одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку та чорну краватку в цятку. А Олександра у світлій сукні та жакеті зверху, на шиї у принцеси сяє золоте кольє з підвіскою у формі серця, а у вухах – лаконічні сережки. Дівчина обіймає свого нареченого за талію, а на її пальці сяє каблучка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що буде з заручальною каблучкою королеви Єлизавети II після того, як монархиня померла 8 вересня 2022 року.

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Дата публікації
Перегляди
570
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