Буде ще одне королівське весілля: дочка великого герцога Люксембурга Анрі виходить заміж

"Їхні Королівські Високості великий герцог і велика княгиня раді повідомити про заручини їхньої дочки, Її Королівської Високості принцеси Олександри з Ніколя Багорі.

Містер Багорі народився 11 листопада 1988 року і виріс у Бретані. Вивчивши політологію та класику, зараз він займається створенням соціальних та культурних проєктів.

Весілля відбудеться навесні", – повідомляє палац.

Також палац опублікував знімок, на якому зображені закохані. Білявий Ніколя одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку та чорну краватку в цятку. А Олександра у світлій сукні та жакеті зверху, на шиї у принцеси сяє золоте кольє з підвіскою у формі серця, а у вухах – лаконічні сережки. Дівчина обіймає свого нареченого за талію, а на її пальці сяє каблучка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що буде з заручальною каблучкою королеви Єлизавети II після того, як монархиня померла 8 вересня 2022 року.

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