"Буде шумно": принц Вільям розповів, як королівська родина проведе Різдво

Під час свого нещодавнього візиту до солдатів та їхніх родин у Булфорді принц Уельський розкрив подробиці майбутнього різдвяного збору сім'ї, включаючи величезний список гостей.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Getty Images

"Ми будемо в Норфолку, в Сандрінгемі. На Різдво нас очікується 45 людей. Буде не тихо, буде галасливо", — сказав він під час прогулянки.

Принц Вільям, його дружина принцеса Кейт та троє дітей – Джордж, Шарлотта та Луї готуються відсвяткувати Різдво з королем Чарльзом та з більшою частиною королівської родини в Сандрінгемі, яке вже давно є традиційним місцем різдвяних зустрічей сім'ї.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Associated Press

Відомо, що у дітей Уельських вже почалися канікули в школі і сім'я вже поїхала до свого заміському маєтку Анмер-гол у Норфолку, подарований їм королевою Єлизаветою II на весіллі 2011 року.

Маєток Анмер-голл / Фото: Getty Images

Це улюблене місце відпочинку для родини Уельських і ідеальне місце, де можна провести час перед тим, як приєднатися до великої королівської родини на Різдво.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про різдвяні традиції родини Віндзор.

Король Чарльз та королева Камілла на різдвяній службі в Сандрінгемі / Фото: Getty Images

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