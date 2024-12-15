"Буде шумно": принц Вільям розповів, як королівська родина проведе Різдво

Принц Вільям дав можливість зазирнути у різдвяні плани королівської родини та розкрив деякі подробиці.
Під час свого нещодавнього візиту до солдатів та їхніх родин у Булфорді принц Уельський розкрив подробиці майбутнього різдвяного збору сім'ї, включаючи величезний список гостей.
"Ми будемо в Норфолку, в Сандрінгемі. На Різдво нас очікується 45 людей. Буде не тихо, буде галасливо", — сказав він під час прогулянки.
Принц Вільям, його дружина принцеса Кейт та троє дітей – Джордж, Шарлотта та Луї готуються відсвяткувати Різдво з королем Чарльзом та з більшою частиною королівської родини в Сандрінгемі, яке вже давно є традиційним місцем різдвяних зустрічей сім'ї.
Відомо, що у дітей Уельських вже почалися канікули в школі і сім'я вже поїхала до свого заміському маєтку Анмер-гол у Норфолку, подарований їм королевою Єлизаветою II на весіллі 2011 року.
Це улюблене місце відпочинку для родини Уельських і ідеальне місце, де можна провести час перед тим, як приєднатися до великої королівської родини на Різдво.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про різдвяні традиції родини Віндзор.
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