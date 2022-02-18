Буде весело: ALYOSHA, Анна Трінчер та Даніель Салем зберуться на вечірці у Буковелі

Буде весело: ALYOSHA, Анна Трінчер та Даніель Салем зберуться на вечірці у Буковелі

Українські блогери зберуться на гірськолижному курорті, щоби встановити новий рекорд.

У Буковелі від 28 лютого до 2 березня відбудеться Bukovel blogger's party, на якій зберуться українські топові блогери, зірки шоубізнесу та телебачення.

Серед гостей: ALYOSHA, Анна Трінчер, Даніель Салем, Коля Серга, Тетяна Савицька, Богдан Юсипчук, Іра Кудашова, Ірка Пістрюга, Богдан Осадчук, Ілона Чорнобай, Валерія Юрченко, Діма Варварюк, Вероніка Чучун, Z'AHAR, Аліна Лобода, Іра Путівенко, Ігор Осецимський та інші.

"Ми вперше проводимо у горах Bukovel blogger’s party і це буде креативна тусовка топових блогерів та публічних людей. Спілкування, нові колаборації, вечірки та виступи артистів. Ми будемо зустрічати всіх гостей події за українськими традиціями! Щоб всі блогери ширили на свої величезні аудиторії українські традиції.

І звичайно головна подія - це встановлення нового Рекорду України, який увійде у сучасну історію. Наші зіркові тренери Влад Яма та Ілона Гвоздьова підготують всіх блогерів для великого флешмобу! Разом ми піднімемося на гору і блогери станцюють наймасовіший танок, це будуть фіксувати представники Книги Рекордів України. Ми плануємо все це зняти з квадрокоптера. Лише уявіть, які будуть кадри з пейзажами на українські Карпати", – поділилася деталями майбутньої події співорганізатор заходу та блогерка Тетяна Савицька.

Тетяна Савицька

Основна мета заходу – показати красу українських Карпат, показати єднання людей із різних куточків країни. На блогерів підписано мільйони людей, деякі з підписників жодного разу не були у Буковелі чи Карпатах загалом. Завдяки проєкту Bukovel Blogger's Party більше людей побачать, що є гідні готелі, ресторани у Буковелі та найкрасивіші краєвиди.

"Bukovel Blogger’s Party відбувається вперше. Будуть виступи артистів, спілкування блогерів, цікаві інтерактиви. Ми плануємо зробити цю вечірку щорічною. Кожного разу нова програма, цікаві люди та різні фішки", – додала Савицька.

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