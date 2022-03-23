Будинки, таунгаус та земельні ділянки: російський олігарх Роман Абрамович має понад 70 одиниць нерухомості у Великій Британії

Одна з найбагатших людей Росії та власник британського футбольного клубу "Челсі" має багато дорогої нерухомості по всьому світу.

Російський мільярдер Роман Абрамович та члени його родини володіють понад 70 об'єктами нерухомості, комерційними будинками та земельними ділянками у Великій Британії.

Про це пише Daily Mail. Видання посилається на звіт Проєкту з висвітлення організованої злочинності та корупції (Organized Crime and Corruption Reporting Project), який працює спільно з різними медіаорганізаціями.

Кількість об'єктів нерухомості Абрамовича виявилася більшою, ніж вважалося раніше.

Відомо, що бізнесмену належать 53 приватні будинки та 17 комерційних будівель та земельних ділянок.

Раніше його єдиними будинками вважалися особняк вартістю 192 мільйони доларів, який розташований поряд з Кенсінгтонським палацом, та пентгаус вартістю 28 мільйонів доларів, що на березі Темзи.

Ще у власника "Челсі" є яхти, приватні літаки, вертольоти та суперкари на суму понад 1,5 мільярда доларів, які перебувають не лише у Великій Британії, а й у всьому світі.

Роман Абрамович / Getty Images

Згідно з розслідуванням, російський олігарх має також 41 квартиру в селищі Челсі Віллідж, готель та особняк біля стадіону "Стемфорд Брідж".

За інформацією видання The Guardian, родичі мільярдера також мають будинки у Великій Британії. Два з них розташовані у Белгравії — в районі Вестмінстера на південний захід від Букінгемського палацу.

Відомо, що під час пандемії коронавірусу вони придбали за 23,2 мільйона доларів таунгаус у Кенсінгтоні.

Абрамович, крім володінь у Великій Британії, має також нерухомість на суму понад 256 мільйонів доларів у всьому світі.

Daily Mail

Олігарху належать особняки в Австрії (Зальцбург) та Франції (Париж) вартістю понад 12 мільйонів доларів кожен; маєток за 70 мільйонів доларів у Сент-Барті на Карибах, суперранчо вартістю 48 мільйонів доларів у США (Аспен); готель вартістю 22 мільйони доларів в Ізраїлі (Тель-Авів).

Видання пише, що Абрамович володіє замком Chateau de la Croe на Лазуровому узбережжі Франції, в якому колись жили герцог та герцогиня Віндзорські, а також віллою у Сен-Тропі, вартість якої 43 мільйони доларів.

Нагадаємо, раніше видання The Times повідомило, що Абрамович продає свій будинок у Лондоні, щоб уникнути заморожування активів через санкції.

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