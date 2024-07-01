Будинок дитинства принцеси Діани: чому принци Вільям і Гаррі не є спадкоємцями маєтку Елторп

Цей історичний маєток у Нортгемптонширі посідає важливе місце в історії Великої Британії і є домом дитинства покійної принцеси Діани.

Елторп – родова резиденція сім'ї Спенсерів протягом понад п'яти століть. Нині вона належить графу Чарльзу Спенсеру (молодшому братові принцеси Діани), а до нього належало їхньому батькові графу Джону Спенсеру.

Джон Спенсер, восьмий граф Спенсер зі своєю другою дружиною Рейн, графинею Спенсер в Олторпі / Фото: Getty Images

Чарльз Спенсер має чотирьох дочок і одного сина (від першого шлюбу з моделлю Вікторією Локвуд).

Незважаючи на те, що доньки старші, маєток успадкує саме син Луї відповідно до аристократичної системи первородства (коли титули передаються старшому хлопчику, а не первістку), пише express.co.uk. На фото старша донька Чарльза — Кітті Спенсер зазнімкована якраз зі своїм молодшим братом Луї Спенсером.

Це не лише маєток, де принцеса Діана провела своє дитинство. Це ще й місце, де вона похована.

Місце поховання принцеси Діани в маєтку Елторп / Фото: Getty Images

Цей величний будинок, внесений до списку пам'яток архітектури 1-го класу, розташований на Гарлстон-роуд між селами Грейт-Брінгтон і Гарлстоун на північний захід від Нортгемптона.

Маєток сім'ї Спенсер — Елторп / Фото: Getty Images

Саме тут відбулося весілля графа Спенсера та Карен Гордон, його третьої дружини, з якою Чарльз зараз розлучається.

Маєток сім'ї Спенсер — Елторп / Фото: Getty Images

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